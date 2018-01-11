В Запорожье нацгвардейцы взяли под охрану на Хортице историко-культурный комплекс "Запорожская Сечь" с церковью, относящейся к УПЦ Киевского патриархата. Также проводится усиленное дежурство местных православных храмов.

Об этом говорится в сообщении на странице в/ч 3029 Нацгвардии в Facebook.

"С 9 января военнослужащие 9-го полка оперативного назначения Национальной гвардии Украины приступили к выполнению служебного задания - охране государственного объекта и символа запорожского казачества - историко-культурного комплекса "Запорожская Сечь". Целью службы гвардейцев является недопущение актов вандализма, поджога и других противоправных действий", - говорится в сообщении.

Кроме того, в связи с конфликтной ситуацией между религиозными конфессиями Национальная полиция совместно с гвардейцами перешла на усиленный режим охраны церковных объектов.

"Наша задача сегодня - не допустить совершения нападения или поджога важной для всей Украины колыбели украинской государственности - Запорожской Сечи. И я с уверенностью могу сказать, что наши бойцы сделают все возможное для этого", - рассказал начальник группы организации службы по охране общественного порядка Максим Шека.

Фото: facebook.com/9polkNGU3029

Как сообщалось, в начале января в Запорожье священники УПЦ (Московского патриархата) отказались отпевать погибшего мальчика, крещенного в Киевском патриархате. Это вызвало возмущение у многих граждан не только в Запорожье и области, но и в других регионах. Во многих населенных пунктах проходила акция "Принеси куклу" – к церквям УПЦ (МП) люди приносили игрушки.

11 января сведения о нарушении религиозного равноправия граждан со стороны отдельных представителей Запорожской епархии УПЦ (МП), общественной организации "Союз православный "Радомир" и неустановленных лиц внесены в Единый реестр досудебных расследований, данным делом занимается следственный отдел Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области. Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 161 УК Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Ранее "Страна сообщала, что "батюшка и сам плакал, но ничего не мог сделать". В Запорожье разразился скандал вокруг отказа церкви отпевать ребенка.

Также в Запорожье мошенники пытаются нажиться на трагедии с погибшим ребенком.