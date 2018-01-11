Сегодня прокуратура открыла дело против служителей Запорожской епархии УПЦ МП, чей священник отказался отпевать ребенка, крещенного в Киевском патриархате.

Священников подозревают в нарушении равноправия граждан по религиозному признаку и "шьют" им 161-ю статью Уголовного кодекса.

Кроме того, прокуратура считает, что своими действиями церковь спровоцировала массовые беспорядки – наверное, имея в виду попытки оставить окровавленные куклы у дверей храмов УПЦ МП, а затем и блокаду националистами С14 входа в Киево-Печерскую лавру.

В то же время в Генпрокуратуре не удержались от идеологических шпилек в адрес УПЦ МП – и сразу стало понятно, что дело, прежде всего, политическое.

Так, в заявлении ведомства говорится, что в церкви "осуждают общение представителей церкви на украинском языке" и проповедуют "о единстве славянских православных народов под духовным наставничеством Русской православной церкви".

Отметим, что последние два тезиса – чистая риторика, и официально они УПЦ не инкриминируются.

"Страна" узнала, что думают в соцсетях о новой атаке властей на крупнейшую православную конфессию Украины.

"Теперь если мне откажут в свином стейке в синагоге или, например, не захотят покрестить моего хомяка в мечети, то прошу прокуратуру считать это оскорблением моих религиозных чувств и принимать меры", – комментирует претензии прокуратуры журналист Денис Гороховский.

Дьякон РПЦ Андрей Кураев, который ранее раскритиковал запорожского священника за откраз отпевать ребенка, теперь критикует "накат" прокуратуры.

"Не дело прокуратуры и полиции навязывать корму-то соучастие в религиозных обрядах и таинствах. Я протестовал против аналогичных действий сахалинских прокуроров, которые лет 15 назад обязывали епархию допустить к причастию местную церковную активистку. Не изменилась моя позиция и сейчас".

"ГПУ окончательно сошла с ума... сначала они подозрения Сталину с Берией "вручали", теперь ещё и за попов с церквями взялись", – пишет адвокат Елена Лёшенко.

По статье, которую вменяют священнику, уже должны сидеть сотни активистов, говорит она.

"Когда речь идет о нарушении равноправия, то здесь вопрос стоит об ущемлении конституционных прав и свобод.

Но дело в том, что не существует таких конституционных прав как "быть крещённым", "быть венчанным", "быть развенчанным", "быть исповеданным", "быть отпетым", "быть прощённым Богом", "быть обрезанным", "право соблюдать пост или Шаббат по субботам", "праздновать Пасху, Рамадан" и т.п.

Поэтому это не может быть ущемлено или нарушено. Это все религиозные традиции и обряды.

У каждого может быть своя вера и свои традиции или обряды. Каждый свободен в выборе религии и вероисповедания, либо может не исповедовать ничего вообще – и вот это уже и есть то самое конституционное право.

И церковь у нас отделена от государства!" – заключает юрист.

Блогер Макс Бужанский считает, что украинские прокуроры в своем заявлении переплюнули менял, которых, согласно Евангелию, Иисус изгнал из храма.

"Если бы он прочел пост Ларисы Сагран о заведенном ГПУ уголовном деле, он извинился бы перед менялами, завел бы их обратно в храм и послал бы вас нах$р, дураки долбаные", – иронизирует блогер.

А журналист Юрий Ткачев даже не нашел слов, чтобы отреагировать на претензии прокуратуры.

"Это настолько прекрасно, что я даже не буду это как-либо комментировать", – заявил он.

"Да, я тоже не поверил, когда прочитал. Один шаг до журнала "Безбожник" и храмов под картошку", – пишет журналист Денис Рафальский.

Политолог Михаил Павлив считает, что дело против УПЦ может "сорвать резьбу" для власти, которая пошла на закручивание гаек.

"Новость хороша тем, что со всей очевидностью указывает – у подонков из ГПУ и с Банковой не осталось иных аргументов против ненавидящего их народа, кроме как закручивать гайки.

Да резьба сорвется, это непременно.

А на их резьбу, и очень скоро, мы найдем тугой болт".

Журналист Дмитрий Горулько объясняет открытие дела тем, что флешмобы не увенчались успехом.

"Кто-то надеялся, что после праздников битва с Московским патриархатом поутихнет? А вот и нет. Просто активисты-кукольники совсем обос$лись, видимо, что приходится прокуратуру на манеж выгонять", – написал Горулько в Facebook.

Нашлись и те, кто поблагодарил силовиков за дело против священника. Впрочем, считает Алена Яхно, судебная перспектива этого дела сомнительна.

"СБУ и объединенная группа прокуратуры займутся двуногим существом в рясе, которое отказалось отпевать ребенка. Зарегистрировано уголовное производство по факту нарушения равноправия граждан (ч. 3. статьи 161 УК Украины)

Юрий Витальевич, большое спасибо! Порадовали!

P.S. Понятно, что судебная перспектива этого дела сомнительная. Понятно, что прокуратура хочет собрать информационные дивиденды на резонансной теме. Но я все равно очень рада, что нервишки попам попортят", – написала блогер Алена Яхно.

В самой же Церкви со смирением отнеслись к атаке прокуратуры.

"Запорожская епархия УПЦ выражает благодарность правоохранителям за начало следственных действий по ситуации о разжигании религиозной вражды и ненависти в нашем крае", – заявил управляющий епархией митрополит Лука.