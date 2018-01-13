В Сети опубликовали презентацию "Конструкторского бюро "Южное" им. М.К.Янгеля". На данном видео, находящемся в открытом доступе, по ошибке или специально оказались новейшие разработки конструкторского бюро. Среди прочего на видео попал и эскиз концепции новых высокоскоростных летательных аппаратов.

Об этом сообщает petrmazepa.

Из видео можно сделать вывод, что в Конструкторском бюро "Южное" активно идет разработка концепции новых высокоскоростных летательных аппаратов. В том числе и перспективной гиперзвуковой крылатой ракеты. На данный момент известно о существовании проекта создания гиперзвуковой крылатой ракеты наземного и воздушного базирования.

Разработка представляет собой высокоскоростную ракету с гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем со стартово-разгонной ступенью, способной работать как на твёрдом, так и на пастообразном топливе. За счёт стартово-разгонного блока крылатая ракета набирает необходимую высоту полёта в 30-40 километров, где условия окружающей среды позволяют максимально эффективно эксплуатировать гиперзвуковой двигатель самой крылатой ракеты.

Время работы гиперзвукового двигателя непродолжительно, но даже за это время летательный аппарат способен преодолеть огромное расстояние. Согласно данным из открытых источников, перспективная украинская гиперзвуковая крылатая ракета будет способна развивать скорость в 1700 метров в секунду. Дальность действия этой ракеты, возможно, будет около 300 км или выше (стоит отметить, что технические характеристики ракеты теоретически позволяют увеличить дальность действия до 1750 км, однако последнее — уже за пределами юридически дозволенного).

Точные характеристики и название новой гиперзвуковой ракеты не разглашаются. Представители конструкторского бюро лишь подтверждают сам факт разработки летательных аппаратов данного типа, но отказывается давать комментарии на эту тему.

На сегодня разработкой данного типа оружия также занимаются ведущие страны мира, в том числе США, Россия и Китай. Перспективность данного типа летательных аппаратов заключается в феноменально больших скоростях полёта, что даёт возможность наносить молниеносные удары по целям на больших расстояниях и, самое важное, обходить все существующие и перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны. В отличие от предыдущего поколения крылатых ракет, которые движутся к цели с довольно низкой скоростью, новая разработка способна за считанные секунды наносить удар, но при этом ещё совершать активные манёвры на всех участках своего полёта, в отличие от баллистических ракет. Высокая скорость и особые режимы полёта не дают возможности силам противовоздушной и противоракетной обороны потенциального противника оперативно реагировать на возможную угрозу и, главное, запустить ракеты на перехват.

Ожидается, что гиперзвуковые летательные аппараты в ближайшее время смогут стать основой для создания целого семейства ударного оружия нового поколения. Гиперзвуковые ракеты воздушного и наземного базирования в кратчайшие сроки смогут поражать высокозащищённые цели, в том числе крупные соединения надводных кораблей, важные военно-промышленные и административные цели, командные пункты соединений войск потенциального противника и лагеря террористов.

Видео: youtube.com/Petr i Mazepa

Как сообщала "Страна", Кучма призвал Порошенко вмешаться в конфликт с КБ "Южное". Конфликт вокруг КБ "Южное" возник в феврале, когда Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ) уволило генерального конструктора-гендиректора бюро Александра Дегтярева, проработавшего в КБ более 40 лет на разных должностях. Такое решение ГКАУ вызвало протесты на предприятии.

Напомним, что в космос планировали запустить три украино-американские ракеты.