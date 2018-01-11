Беларусский производитель самосвалов БелАЗ рассматривает предложение о продаже своих машин за биткоины. Официальное заявление об этом появилось на сайте компании.

Стоимость одного самосвала не озвучивается, однако известно, что цены на продукцию БелАЗа начинаются от $2 млн. На момент написания материала это чуть больше 145 биткоинов.

Стоит отметить, что грузоподъемность доступной за эту сумму модели составляет 450 тонн при весе в 810 тонн и скорости до 64 км/ч. Самосвал предназначен для перевозки горной массы в условиях глубоких карьеров, а также на открытых разработках месторождений в различных климатических условиях - от 50 градусов мороза до 50 градусов тепла.

Напомним, в конце августа 2017 года Ульяновский автозавод заключил трехлетнее соглашение с компанией LavkaLavka о продаже грузовиков "УАЗ Профи" за созданную фермерским кооперативом криптовалюту - биокоин.

Как сообщалось, на слухах о запрете криптовалюты в Южной Корее просел рынок биткоина.