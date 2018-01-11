УЕФА обнародовала символическую сборную мира 2017 года по итогам голосования среди посетителей их официального сайта.

Самое большое представительство в этой сборной у мадридского "Реала", который второй год подряд выиграл Лигу Чемпионов.

За кандидатов было отдано в общей сложности рекордные 8,8 млн голосов.

Фото: uefa.com

Команда года от УЕФА выглядит следующим образом:

Вратарь – Джанлуиджи Буффон ("Ювентус");

Защитники – Дани Алвес ("Пари Сен-Жермен"), Серхио Рамос, Марсело (оба – "Реал"), Джорджо Кьеллини ("Ювентус");

Полузащитники – Кевин де Брейне ("Манчестер Сити"), Тони Кроос, Лука Модрич (оба – "Реал"), Эден Азар ("Челси");

Нападающие - Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал").

#TeamOfTheYear

Introducing your 2017 all-star XI after a record 8.8m votes! pic.twitter.com/MTpF7U37Yz — Team of the Year 2017 (@ChampionsLeague) 11 января 2018 г.

Видео: twitter.com/ChampionsLeague

Ранее стало известно, что УЕФА и ООН проведут Матч всех звезд, ради солидарности. Капитанами команд выбрали Фигу и Роналдиньо.

Также напомним, что на днях Барселона побила галактический трансферный рекорд мадридского Реала.