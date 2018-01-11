УЕФА назвала смиволическую сборную мира 2017 года, которая наполовину из "Реала"
УЕФА обнародовала символическую сборную мира 2017 года по итогам голосования среди посетителей их официального сайта.
Самое большое представительство в этой сборной у мадридского "Реала", который второй год подряд выиграл Лигу Чемпионов.
За кандидатов было отдано в общей сложности рекордные 8,8 млн голосов.
Фото: uefa.com
Команда года от УЕФА выглядит следующим образом:
Вратарь – Джанлуиджи Буффон ("Ювентус");
Защитники – Дани Алвес ("Пари Сен-Жермен"), Серхио Рамос, Марсело (оба – "Реал"), Джорджо Кьеллини ("Ювентус");
Полузащитники – Кевин де Брейне ("Манчестер Сити"), Тони Кроос, Лука Модрич (оба – "Реал"), Эден Азар ("Челси");
Нападающие - Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал").
#TeamOfTheYear— Team of the Year 2017 (@ChampionsLeague) 11 января 2018 г.
Introducing your 2017 all-star XI after a record 8.8m votes! pic.twitter.com/MTpF7U37Yz
Видео: twitter.com/ChampionsLeague
Ранее стало известно, что УЕФА и ООН проведут Матч всех звезд, ради солидарности. Капитанами команд выбрали Фигу и Роналдиньо.
Также напомним, что на днях Барселона побила галактический трансферный рекорд мадридского Реала.