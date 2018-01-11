В 2017 году на неоккупированной территории Украины Институт массовой информации (ИМИ) зафиксировал 276 случаев нарушений свободы слова, незначительно больше, чем в прошлом году (в 2016 году - 264 случаев, в 2015 году - 310 случаев, в 2014 году - 995 случаев).

Таковы данные ежегодного исследования ИМИ "Барометр свободы слова".

В тройку категорий-лидеров по количеству нарушений вошли препятствование законной журналистской деятельности, ограничение доступа к публичной информации и угрозы и запугивания журналистов.

Лидером по количеству нарушений в 2017 году стала категория "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов" - 89 случаев. В то же время количество препятствований в 2017 году несколько упало по сравнению с предыдущими годами (в 2016 году - 108 случаев, в 2015 году - 100, в 2014 году - 150, в 2013 году - 130 случаев). Больше всего журналистам препятствовали, как и в прошлом году, частные лица, местные власти и правоохранители.

Второе место заняла категория ограничения доступа к публичной информации - 41 случай (в 2016 году - 30, в 2015 году - 33, в 2014 году - 14, в 2013 году - 13 случаев). В этом году, как и в предыдущие два года, ограничивали доступ журналистов к публичной информации чаще всего органы местной власти.

Третье место заняли угрозы - 37 случаев (в 2016 году - 43, в 2015 году - 36 угроз, в 2014 году - 98, в 2013 году - 35). Угрожали журналистам преимущественно частные лица, местные власти и правоохранители.

По количеству нарушений на четвертом месте оказались нападения и избиения журналистов - 29 случаев. Количество нападений на журналистов практически не изменилась по сравнению с предыдущим годом (для сравнения, в 2016 году экспертами ИМИ было зафиксировано 30 нападений, в 2015 году - 58, в 2014 году - 286).

Пятое место по количеству нарушений заняли кибератаки - 15 случаев (в 2016 году - 11 случаев, в 2015 году - 17).

Ранее в НСЖУ констатировали, что в Украине за год зафиксировано 90 случаев физической агрессии против журналистов.

Между тем главред издания "Страна.ua" Игорь Гужва считает, что наибольшая свобода слова была в Украине с 2005 по 2010 годы.