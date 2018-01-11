Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), снизила тарифы на тепло и горячую воду в Киеве. Соответствующее решение было принято 11 января на открытом заседании контролирующего органа, передает "112 Украина".

Согласно решению НКРЭКУ, для домов со счетчиками плата за отопление будет снижена с 1355,83 грн до 1346,60 грн за 1 ГКал, для домов без счетчиков - с 31,55 грн до 31,33 грн за 1 м квадратный, т. е. на 0,7%.

Плата за горячую воду для Киева снизится на 0,6%. При наличии полотенцесушителя в квартире тариф снизится с 80,62 грн за кубометр до 80,12 грн, при его отсутствии - с 74,53 до 74,06 грн за кубометр.

Ранее стали известны средние тарифы на отопление для разных областей страны.

Еще напомним, что в "Киевэнерго" назвали районы столицы, где злостно не платят за тепло и горячую воду.