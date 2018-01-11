"Шахтер" продал своего бразильского защитника в Грецию
Крайний защитник "Шахтера" Марсио Азеведо перешел в греческий ПАОК. Об этом сообщает официальный сайт ПАОК.
В 2014 году бразилец перешел в стан "горянков" из "Металлиста", но закрепиться в основном составе не смог.
Действующее соглашение бразильца с "Шахтером" завершалось этим летом 2018 года.
Пока стоимость трансфера флангового защитника неизвестна.
Фото: paokfc.gr
Ранее Шахтер предложил пятилетний контракт юной румынской звезде из Ботошани. Донецкий "Шахтер" хочет видеть в черно-оранжевых цветах 18-летнюю румынскую звезду из скромного клуба "Ботошани", выступающего в Лиге 1.
Также напомним, Бернард хочет подписать с Шахтером улучшенный контракт. 25-летний бразилец, контракт которого с "горняками" рассчитан до конца нынешнего сезона, намерен обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества.