Крайний защитник "Шахтера" Марсио Азеведо перешел в греческий ПАОК. Об этом сообщает официальный сайт ПАОК.

В 2014 году бразилец перешел в стан "горянков" из "Металлиста", но закрепиться в основном составе не смог.

Действующее соглашение бразильца с "Шахтером" завершалось этим летом 2018 года.

Пока стоимость трансфера флангового защитника неизвестна.

Фото: paokfc.gr

Ранее Шахтер предложил пятилетний контракт юной румынской звезде из Ботошани. Донецкий "Шахтер" хочет видеть в черно-оранжевых цветах 18-летнюю румынскую звезду из скромного клуба "Ботошани", выступающего в Лиге 1.

Также напомним, Бернард хочет подписать с Шахтером улучшенный контракт. 25-летний бразилец, контракт которого с "горняками" рассчитан до конца нынешнего сезона, намерен обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества.