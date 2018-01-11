В Киевской области правоохранители задержали уборщицу, которая обворовывала своих работодателей. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Так, 44-летняя уроженка Запорожской области за денежное вознаграждение убирала частные дома жителей Киево-Святошинского района и похищала ювелирные драгоценности. Женщину подозревают в совершении более десятка краж.

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Вещественные доказательства изъяты. В настоящее время задержанной сообщено о подозрении и избрана мера пресечения - содержание под стражей. Следователями открыто уголовное производство по ч.3 ст. 15 ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. За это ей грозит до 6 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 6 января в Киеве поймали банду заезжих домушников, которые воровали, находясь под следствием.

Также мы писали, что в Киеве задержали трех квартирных воров из Грузии.