В Киеве на Воздухофлотском проспекте, 6 установят беседку в память о погибших военных ВСУ в зоне АТО на Донбассе. Об этом сообщает КГГА в Facebook.

Экспозицию соорудят за счет финансов Министерства обороны, без дополнительных средств городского бюджета.

Малая архитектурная форма будет называться "Экспозиция книги памяти погибшим военнослужащим Вооруженных Сил Украины во время проведения антитеррористической операции".

Фото: facebook.com/kievcity.gov.ua

Напомним, что в Украине появится Министерство по делам ветеранов и АТОшников. Откорректирован порядок, по которому государство будет оказывать поддержку по оплате до 50% стоимости жилья для участников АТО и внутренне перемещенных лиц. И 30% для других категорий населения.

Ранее Кабмин упростил получение льготного жилья для АТОшников и переселенцев.