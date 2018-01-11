Звезда поттерианы Эмма Уотсон назвала себя жертвой "полного спектра" сексуальных домогательств в Голливуде, сообщает NME.

По словам актрисы, ее опыт не уникален, так же как не уникален подобный опыт ее друзей и коллег.

Эмма Уотсон, фото - nme.com

Как отметила Уотсон, данная проблема носит систематический характер.

Она также привела статистику, согласно которой даже в Великобритании огромное число женщин в возрасте от 18 до 24 лет говорят, что сталкивались с домогательствами на рабочем месте.

Ранее сообщалось, что в сексуальных домогательствах обвинили голливудского актера с украинскими корнями.

Еще мы писали, как главному домогателю Голливуда Харви Вайнштену зарядили в лицо во время обеда в ресторане.