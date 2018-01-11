Александр Лукашенко возмущен, что Россия без официального уведомления восстановила паспортный контроль на границе с Беларусией. Об этом он заявил на совещании в Минске, передает БЕЛТА.

Лукашенко поставил задачу в течение 2018 года урегулировать разногласия с Кремлем в пограничной сфере, чтобы снять эти меры.

"С февраля 2016 года белорусско-российская граница приобрела негласный статус, как ее часто называют в интернете и везде, "самой странной границы в Европе". С этого времени российская сторона без официального уведомления начала осуществлять полноценный паспортный контроль в отношении всех лиц, следующих на автомобильном транспорте, а затем - на авиа- и железнодорожном", - заявил Лукашенко.

Он поставил задачу правительству, Министерству иностранных дел и другим заинтересованным ведомствам страны решать этот вопрос.

"Это не нормально, когда между двумя братскими государствами и народами снова восстанавливается граница, которую мы с таким трудом снимали больше 20 лет назад. Не знаю, кому это надо", - сказал Лукашенко.

Напомним, Россия и Беларусь до конца года планируют подписать соглашение о взаимном признании виз.

Ранее украинцев попросили добираться в Россию через Беларусь только самолетом.