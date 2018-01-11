Сегодня Апелляционный суд Киева рассматривает уголовное дело против Михаила Саакашвили.

Прокуратура будет пытаться оспорить решение Печерского суда Киева, который в декабре отпусил Михо без меры пресечения. Теперь обвинители снова хотят добиться для политика круглосуточного домашнего ареста.

Саакашвили обвиняют в создании преступной организации на деньги беглого олигарха Сергея Курченко. Цель этой организации - свержение государственной власти, считают в генпрокуратуре.

Несмотря на крупную неудачу в первой судебной инстанции, где попытка изолировать Михо провалилась, у Луценко теперь хотят добиться желаемого в апелляции.

В начале заседания Саакашвили попросил перенести заседание - не приехали его поручители. Судья удовлетворил ходатайство.

13:53 Михо обещает "положить на стол" западным структурам материалы о выводе "денег Януковича" Украины и возможность причастности к ним Гонтаревой и Порошенко.

13:40 По словам Саакашвили, из 12 его поручителей в Киеве нет восьми человек.

13:36 Суд удовлетворил ходатайство Михо. Сейчас будут определяться с датами.

13:33 Саакашвили просит у суда отложить суд - в связи с отпускным периодом на суд не приехали его поручители. Просит перенести заседание на любую дату после 15 января.

13:31 Суд началася.

13:13 Саакашвили пригрозил тюрьмой и санкциями прокурорам, которые участвовали в деле вывода "денег Януковича". "Вы не знаете, что такое акт Магнитского, но вы узнаете".

13:08 Михо выступает перед судом. Цитирует статью Аль-Джазиры, в которой говорится о причастности Порошенко к выводу денег Януковича из Украины. "Вот эти прокуроры помогали этому", - Саакашвили указал на сидящих в зале прокуроров.