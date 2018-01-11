Адвокаты, представляющие интересы семьи убитой Ирины Ноздровской, заявили о своих сомнениях в том, что задержанный Юрий Россошанский действительно совершил убийство.

Об этом они сказали во время пресс-конференции в "Украинских новостях".

Комментируя вчерашнее заявление полиции о том, что на теле убитой обнаружили ДНК Юрия Россошанского, они сказали, что не увидели таких доказательств в материалах дела. При этом они уточнили, что ознакомились с 10-15% имеющихся материалов, поскольку правоохранители не предоставляют им информации.

Также они отметили, что говорить о роли ДНК можно будет только после комплексного ознакомления с результатами экспертиз, которых по делу назначили более 70.

Адвокат Александр Панченко отметил, что сомнения возникли и из-за поведения Юрия Россошанского во время судебного заседания по избранию меры пресечения. По его словам, люди которые совершают такие жестокие действия, ведут себя немного по-другому.

Упомянули защитники и то, что есть несостыковка по времени, когда потерпевшая была на остановке в Демидове.

Они заявили, что в материалах дела не увидели, что полиция проверяла подозреваемых на которых указала дочь убитой Анастасия. И что у них есть веские основания для отработки других подозреваемых, но раскрывать детали не стали.

Адвокаты подытожили, что еще рано говорить, что дело раскрыто, поскольку остается слишком много вопросов.

Напомним, что ранее дочь Ирины Ноздровской заявила, что подозревает соседа, который неоднократно угрожал матери.

Как сообщала "Страна", 10 января в полиции рассказали, как именно вышли на след Россошанского.