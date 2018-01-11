Генпрокуратура не может подтвердить или опровергнуть подлинность приговора Краматорского суда о спецконфискации 1,5 млрд долл. экс-президента Виктора Януковича, которое было обнародовано арабским изданием Al Jazeera.

Об этом на брифинге 11 января заявил заместитель генпрокурора Евгений Енин, передает "112 Украина".

Как заявил Енин, на обнародованном документе нет каких-либо признаков того, что он является подлинным.

"Пока мы не можем ни опровергнуть, ни подтвердить тот документ, который был обнародован в результате расследования Al Jazeera. Обращаю внимание, что обнародованный документ не содержит ни подписей, ни печати, ни уникального судебного номера. Хотел бы отметить, что в нашем государстве, как и в любой другой, есть порядок обращения с секретными документами. В нашей стране данный вопрос находится в компетенции СБУ", - утверждает Енин.

По его словам, ряд обнародованных фамилий и названий компаний фигурируют в других уголовных производствах, в связи с чем и были засекречены.

"Относительно Гонтаревой, ICU и ряда других фамилий и компаний, которые были упомянуты, прежде всего, в украинском сегменте медиа, хочу отметить, что деятельность как компании ICU, так и отдельных должностных лиц, ряда коммерческих предприятий, государственных регуляторов, НБУ, государственных банков и их должностных лиц является предметом целого ряда других уголовных производств не только в рамках следствия ГПУ, но и других правоохранительных органов, в том числе НАБУ", - констатировал он.

Напомним, арабское издание Al Jazeera в рамках расследования обнародовало решение Краматарского районного суда от 28 марта 2017 года по спецконфискации 1,5 млрд долл. экс-президента Виктора Януковича и его окружения. Документ содержит 94 страницы с указанием фамилий лиц и названий компаний, фигурировавших в схемах по хищению денежных средств. Одной из таких компаний называется ICU, председателем совета директоров которой до 2014 года была глава НБУ Валерия Гонтарева. Согласно документу, в период с 2012 по 2014 гг. компания содействовала выводу из Украины денег "семьи Януковича".

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