Выборы "главы ДНР" состоятся осенью этого года. Об этом заявил действующий лидер донецких сепаратистов Александр Захарченко, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

"Выборы будут осенью 2018 года", - заявил Захарченко.

Он подтвердил, что примет в них участие.

Согласно действующей "Конституции ДНР", глава непризнанной республики избирается сроком на четыре года и не может замещать указанную должность более двух сроков подряд. Первые "выборы в ДНР" прошли 2 ноября 2014 года, тогда на пост главы претендовали три кандидата. Захарченко победил, набрав в три раза больше голосов, чем получили оба его конкурента.

Напомним, что в ноябре в соседней "ЛНР" произошел переворот. В материале "Чекисты вместо Плотницкого" мы рассказывали, чем закончился переворот в "ЛНР" и что это значит.

Также недавно мы писали, что "ДНР" и "ЛНР" на пороге торговой войны. Донецк запретил ввоз подакцизных товаров из Луганска.