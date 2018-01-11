Российская сторона не будет приглашать наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на выборы президента РФ в 2018 году. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает ТАСС.

"Наблюдателей ПАСЕ приглашать не будем", - сообщил Слуцкий.

По его словам, "в условиях, когда Россия уже третий год подряд не будет участвовать в работе ПАСЕ, вопрос о наблюдателях сомнительно даже ставить на обсуждение".

Что касается приглашения наблюдателей от других международных структур, в частности таких, как Парламентская ассамблея и БДИПЧ ОБСЕ, МПА СНГ, то "эти списки пока формируются", добавил Слуцкий.

Согласно закону о выборах президента РФ, приглашения иностранным наблюдателям могут быть направлены действующим главой государства, Советом Федерации и Государственной думой, правительством РФ, Центральной избирательной комиссией РФ после официальной публикации решения о назначении дня голосования.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.

Напомним, что Россия отказалась от участия в январской сессии ПАСЕ.

Также отметим, что на выборы президента России не пригласят украинских наблюдателей.