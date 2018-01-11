Кабинет министров Украины утвердил график, по которому в 2018 году будут перенесены рабочие дни, которые выпадают на праздники.

Решение было принято на заседании 11 января, сообщает УНН.

Рабочие дни будут перенесены в связи с празднованием 8 марта - Международного женского дня, 1 мая - Дня международной солидарности трудящихся, 28 июня - Дня Конституции Украины и в 2019 году 1 января.

Руководителям предприятий, учреждений и организаций, которым установлена ​​пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, рекомендуют перенести рабочие дни с пятницы, 9 марта - на субботу, 17 марта;

с понедельника, 30 апреля - на субботу, 5 мая; с пятницы, 29 июня - на субботу, 23 июня; с понедельника, 31 декабря - на субботу, 29 декабря.

Напомним, что украинские работодатели не были готовы "закрывать фирмы" до 8 января на каникулы.

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