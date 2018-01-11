В Генпрокуратуре заявили, что засекретили решение Краматорского суда о спецконфискации 1,5 млрд долларов Виктора Януковича и его окружения, потому что следственные действия еще продолжаются.

Напомним, что вчера Катарский телеканал Al Jazeera опубликовал этот приговор. Там всплыла компания, близкая к Порошенко.

Но замгенпрокурора Евгений Енин во время брифинга 11 января заявил, что закрыли приговор от общественности не поэтому, а чтобы причастных к делу просто не убили, передает "112 Украина".

Он говорит, что ГПУ продолжаюет расследования, в т.ч. международные, в отношении ряда компаний, которые были указаны в приговоре.

"Почему мы приняли решение о засекречивании этого приговора? Совсем не потому, чтобы прикрыть кого-то из должностных лиц или какие-то отдельные коммерческие структуры, их там сотни. Мы мотивировали свое решение тем, что по подавляющему большинству указанных компаний на сегодняшний день продолжаются активные следственные действия, в том числе в иностранных юрисдикциях с помощью каналов международной правовой помощи", - заявил он.

Енин говорит, что рассекречивание приговора могло негативным образом сказаться на защите судьи и свидетелей, задействованных в криминальном процессе.

"Как вы знаете, заказать убийство в этой стране стоит всего несколько тысяч долларов. И представьте себе те риски, которые берет на себя тот или иной свидетель, лицо, которое идет на сделку со следствием, судья, эксперт, каждый участник уголовного процесса, который берет на себя огромную юридическую ответственность, перед которым стоят огромные риски физического уничтожения его или членов его семьи. Все они на сегодняшний день находятся под защитой нашего государства, и мы несем ответственность за их физическую безопасность", - добавил Енин.

Ранее "Страна" рассказывала, как Гонтарева завела "миллиарды Януковича" в Украину, а Луценко их отжал. Все это всплыло из рассекреченного приговора.

Также стало известно, что Онищенко подает иск против Аль-Джазиры на $20 млн за "миллиарды Януковича".