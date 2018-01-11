Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины
Кабинет министров утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2018 год. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 11 января, передает УНН.
Решение было принято единогласно.
Так, в частности, Кабмин принял постановление "Об утверждении бюджета Пенсионного фонда Украины на 2018 год".
Ранее сообщалось, что доходы Пенсионного фонда в 2018 году вырастут на 25% и составят 355 млрд грн. Собственные доходы Пенсионного фонда составят около 214 млрд грн. Дотации из госбюджета останутся на уровне прошлого года - 141,5 млрд грн.
Напомним, у Ревы обещают рост пенсий в 2018 году на 20%.
Также отметим, что в Пенсионном фонде назвали число украинцев, которым перечисляют пенсию за границу.
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