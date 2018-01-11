Кабинет министров утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2018 год. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 11 января, передает УНН.

Решение было принято единогласно.

Так, в частности, Кабмин принял постановление "Об утверждении бюджета Пенсионного фонда Украины на 2018 год".

Ранее сообщалось, что доходы Пенсионного фонда в 2018 году вырастут на 25% и составят 355 млрд грн. Собственные доходы Пенсионного фонда составят около 214 млрд грн. Дотации из госбюджета останутся на уровне прошлого года - 141,5 млрд грн.

Напомним, у Ревы обещают рост пенсий в 2018 году на 20%.

Также отметим, что в Пенсионном фонде назвали число украинцев, которым перечисляют пенсию за границу.