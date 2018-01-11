С 1 января Кабмин повысил на один тарифный разряд должностной оклад педагогических работников.

Такое решение было принято на заседание правительства 11 января, сообщают "Украинские новости".

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана в связи с принятием данного решения средняя зарплата педагогов вырастет с 5-7 тыс. гривен до 6,5-8,5 тыс. гривен.

Оклад повышен педагогам, оплата труда которых осуществляется за счет субвенции госбюджета местным бюджетам.

Также Кабмин поручил Министерству экономического развития и торговли рассмотреть возможность повышения с 1 сентября зарплаты других категорий педагогических и научно-педагогических работников. В частности тем, кто получает зарплату из местных бюджетов - учителя в музыкальных школах и тренера.

Напомним, что украинцам начали поднимать зарплаты из-за оттока специалистов за границу.

Как сообщала "Страна", с 1 января повысилась минимальная заработная плата. Вместо 3200 она составит 3723 гривни. Это значит, что "чистыми" на руки (минус 18% подоходного налога и 1,5% военного сбора) граждане будут получать около 3 тысяч гривен.