В Астане сегодня, 11 января, объявили чрезвычайное положение из-за мощного снежного бурана. Об этом сообщает Nur.kz.

Столицу Казахстана накрыла сильная метель. В городе закрыты трассы, отменены занятия в школах.

Жителей предупреждают о сильном ветре до 15 м/сек, сбивающем с ног.

Со зданий слетают части облицовки, шифер, декоративные элементы, которые повреждают автомобили - как припаркованные, так и находящиеся в движении.

Власти призывают горожан не выходить на улицу без крайней надобности.

Также издание публикует несколько видео, которые показывают картину происходящего сейчас в Астане.

Вот, например, пользователи сети сняли сцену как на автомобиль по трассе катится непонятный огромный шар. Водитель чудом успел вывернуть руль и избежать столкновения. Случай произошел возле ЖК "Арман Кала", вероятно, шар был элементом декора здания.

А вот как ветер рушит дома в Астане - особенно страдают новостройки, при возведении которых, видимо, такие сильные ветра в учет не брались. Кадры, снятые в ЖК "Коркем", напоминают отрывок из фильма про апокалипсис - разрушенный потолок, валяющиеся на полу плиты и слышен жуткий вой ветра.

А это две девушки спасаются от ветра, изо всех сил вцепившись за крохотное деревце.

Ранее мы публиковали видео, как полыхала главная елка Казахстана в Астане.

Также недавно в Казахстане 50 животных зоопарка заживо сварились из-за прорыва трубы отопления.