Спасатели освободили раненого лебедя, который вмерз в лед на реке Тагамлык, около посёлка Машевка. Сообщение о птице поступило от местного жителя, который сообщил, что лебедь нуждается в помощи. Об этом передает пресс-служба ГСЧС в области.

"Бойцы ГосЧС, прибывшие на вызов, установили, что лебедь с оторванным крылом застрял во льду и не может самостоятельно выбраться. Один из спасателей в защитном костюме и с помощью резиновой лодки добрался до раненого лебедя, освободил из ледового плена и переправил птицу на берег", - рассказали спасатели.

Фото: poltava.dsns.gov.ua

После согласования с районной администрацией птицу передали местному жителю, который взял обязательство предоставить лебедю необходимую помощь и в дальнейшем удерживать его.

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