Летом 2018 года США отправят в Европу танковую бригаду, входящую в состав 1-й кавалерийской дивизии в рамках ротации своих сил - Atlantic Resolve.

Об этом сообщила миссия США при НАТО, передает ТАСС.

Танковая бригада в настоящее время дислоцируется в Техасе.

Операция Atlantic Resolve была запущена в апреле 2014 года. Ее цель - "восстановление уверенности" Восточноевропейских государств, после аннексии Крыма Россией.

В рамках операции сухопутные силы США принимают участие в значительно участившихся многонациональных учениях в Польше, Прибалтике, Румынии, Болгарии и Венгрии.

Ранее "Страна" разбиралась, пришлет ли Америка в Украину "Джавелины" и что это изменит на фронте.

Как сообщала "Страна", Украина будет поставлять в Европу запчасти к танкам.