Кабмин разрешил размещать временно свободные бюджетные средства единого казначейского счета на депозитных счетах в иностранной валюте. Решение было принято сегодня 11 января на заседании правительства, передает "Интерфакс-Украина".

Ранее законодательство предполагало размещение бюджетных средств исключительно в национальной валюте.

Согласно экспертному выводу к проекту постановления, решение должно позволить более эффективно использовать бюджетные средства с учетом прогнозированной необходимости в иностранной валюте, состояния платежного баланса, дефицита бюджета, ситуации с обслуживанием внешнего долга и минимизации рисков курсовых колебаний.

Ранее в МВФ назвали самые большие риски украинского бюджета на 2018 год. В частности постпред МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил про большие риски из-за быстрого роста расходов.

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