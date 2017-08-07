В последние дни разгорелся скандал с американским летальным оружием, которое нашли у полка "Азов".

Дело в том, что коммерческие поставки такого оружия из США были согласованы только в конце декабря, а нацгвардейцы тестировали гранатомет уже летом 2017 года (в Украину он попал, по некоторым данным, в еще апреле).

Кроме того, "Азов" официально входит в стоп-лист Конгресса США - полк официально нельзя вооружать из-за его неонацистских взглядов.

И, тем не менее, у служащих "Азова" нашли американские гранатометы PSRL. Западные расследовательские структуры обнаружили этот факт после нового года. Впрочем, неофициально о нем многие знали еще летом.

Обвинения от BellingCat

На днях исследователь проекта BellingCat по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер сообщил, что военные из полка "Азов" на Донбассе давно получили летальное вооружение из США.

Речь идет о гранатометах PSRL, которые были у бойцов "Азова" в уже июле 2017 года - то есть, задолго до официальных мкоммерческих поставок из США.

Этот гранатомет (PSRL - Precision Shoulder-fired Rocket Launcher) является "клоном" советского РПГ-7 и производится компанией Airtronic USA Inc.

Фото: twitter.com/AricToler

"Много шума вокруг официального согласия правительства США на продажу противотанковых ракетных комплексов Javelin Украине, но на линиях фронта Донбасса с батальоном "Азов" уже есть летальное вооружение из США", – написал он в Twitter.

Фото: twitter.com/AricToler

Несколькими днями позже он обратил внимание, что снимки со стрельб уже удалены с сайта Азова.

Нацгвардия все отрицает

В Национальной гвардии Украины опровергли наличие в полку "Азов" гранатометов PSRL.

"В некоторых СМИ появилась информация о том, что в подразделении Национальной гвардии Украины “Азов” есть на вооружении американские ПТРК Javelin и гранатометы PSRL (модернизированные РПГ-7). Сообщаем, что спецподразделение "Азов", которое входит в состав военной части 3057, не имеет на вооружении указанных выше образцов вооружения", - говорится в заявлении Нацгвардии в Twitter.

В пресс-службе "Азова" сообщили изданию "Обозреватель", что, возможно, получили на некоторое время один американский гранатомет PSRL-1, но только для пробных тестов, а не для ведения боевых действий на Донбассе. Но в полку нет оружия американского производства. На вопрос о том, почему на сайте "Азова" есть сообщения об испытаниях PSRL-1, в полку предположили, что это ошибка. "Возможно, это были пробные тесты. На вооружении это оружие не стоит".

Первая информация прошла еще летом

Еще в августе журналист Юрий Бутусов заявил о том, что США начали поставлять летальное оружие Украине. Уже поступила партия купленных у США ручных гранатометов PSRL-1, написал он в Facebook .

Перед этим в Украину доставили партию снайперских винтовок калибра 12,7 мм "Барретт" М82 и М107. Кроме того, в апреле 2017-го Нацгвардия купила 100 гранатометов PSRL-1 у американской компании AirTronic USA, а сейчас они уже поступили на вооружение ряда подразделений, в частности бригады 3057 (полк "Азов") и бригады быстрого реагирования 3018.

"Гранатомет представляет собой американскую модификацию советского гранатомета РПГ-7, который состоит на вооружении в Украине. Применение PSRL-1 показало, что оружие отвечает заявленным характеристикам. На 500 метров идеальная точность, подготовленный стрелок действительно поражает цели на 800 метров, хотя для этого оружия это предельная дальность, по маневрирующим целям попасть не удастся", - написал Бутусов.

В том же месяце - августе - о поставках этих гранатометов написал американский военный сайт Veterans Today.

Он получил эксклюзивную информацию подтвержденную фотографиями контракта между украинской государственной компанией "Спецтехноэкспорт" и американской компанией AirTronic USA.

В контракте на поставку значились 100 пусковых установок PSRL-1 стоимостью 554 575 долларов США. Контракт датирован 11 ноября 2016 года, а поставка - 8 апреля 2017 года.

По некоторым данным, пусковые установки были доставлены в Национальную гвардию Украины, в том числе в полк "Азов", пишет издание

Согласно источнику информации, эта поставка была пока единичным случаем поставок летального оружия в Украину.

Veterans Today также приводит фотокопии заключенного контракта (см. ссылку выше).

Поставки оружия "Азову" запрещены?

В мае 2017 года Нижняя палата конгресса США запретила Украине тратить выделяемые ей средства на поддержку нацбатальона "Азов". Соответствующее положение закреплено в законопроекте об ассигнованиях Пентагону.

"Я благодарен, что Палата представителей единогласно приняла вчера вечером мои поправки, гарантирующие, что наши военные не будут обучать членов неонацистского батальона "Азов", – заявил тогда инициатор поправок, конгрессмен от Демократической партии Джон Коньерс.

Пресс-служба конгрессмена приводит публикации мировых СМИ, в которых указано, что "Азов" возник из военизированной национал-социалистической группы под названием "Патриот Украины", которая заявляла своими лозунгами о превосходстве белой расы, расовой чистоте, необходимости авторитарной власти и централизованной национальной экономики.

Коньерс также выразил признательность конгрессменам за принятие поправки, запрещающей поставку переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Ираку и Украине. По его мнению, ПЗРК могут попасть в руки радикальных группировок, что "приведет к увеличению разрушений и человеческих жертв в этих нестабильных регионах".

Когда начнутся официальные поставки

В декабре Госдеп США впервые выдал лицензию на коммерческие поставки Украине американского летального вооружения. Речь идет о коммерческих поставках снайперских винтовок M107A1 и сопутствующей амуниции на сумму $41,5 млн.

Кроме того, 23 декабря американский телеканал ABC News опубликовал данные, согласно которым, президент Дональд Трамп готов одобрить поставку Киеву 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок Javelin на 47 миллионов долларов. Со слов сразу четырех источников телеканала в Госдепартаменте, после решения Трампа в течение 30 дней его должен будет утвердить Конгресс.

В конце ноября ABC со ссылкой на источники в Совете нацбезопасности США сообщал, что Совбез рекомендовал Трампу поставить "Джавелины" Украине на указанную сумму.

После этого Украина заявила, что ожидает, что поставки летального оружия из США повлекут за собой решение и со стороны НАТО оказывать активнее военно-техническую помощь.

При этом The Wall Street Journal сообщал, что в США обеспокоены тем, что американские военные технологии могут попасть к российским военным. Издание отмечает, что противотанковые комплексы Javelin, которые прибудут в Украину, будут храниться на складах ВСУ в пунктах постоянной дислокации, расположенных далеко от фронта. А американские солдаты, которые тренируют украинских военных, будут проверять сохранность этого оружия и следить за его количеством.