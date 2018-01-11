Хакерская группировка Fancy Bear заявила о взломе переписки сотрудников Международного олимпийского комитета (МОК). Из полученной информации следует, что работа антидопинговой комиссии Макларена изначально ставила перед собой цель наказать Россию, а его члены могли быть связаны с американскими спецслужбами.

Согласно заявлению хакеров, возглавив комиссию Всемирного антидопингового агентства Макларен отстаивал не идеалы чистого спорта, а добивался расширения влияния WADA на МОК.

Фото: fancybear.net/

"Американцы и канадцы стремятся убрать европейцев из руководства Олимпийским движением и добиться политического господства англоязычных народов... WADA готово стать супер-хищником в спортивном мире и будет иметь исключительное право решать, кто прав или кто виноват", - написали хакеры.

Также они утверждали что комиссия Макларена была связана с ФБР.

В свою очередь WADA ответило на обвинения хакеров в заговоре против России и МОК во время пресс-конференции.

"Как известно, Fancy Bears - преступная организация, которая стремится подорвать работу WADA и его партнеров. Все, что они опубликовали, устарело", - заявил представитель WADA.

Как сообщала "Страна", в Японии дисквалифицировали спортсмена, который подсыпал допинг в пробу конкурента.

Ранее мы писали, что МОК лишил медалей 10 украинцев из-за допинга.

Министр спорта РФ Мутко заявил, что Россия не признает решения комиссий МОК по допинг-скандалу.