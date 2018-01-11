Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли подчеркивает, что Украина должна найти баланс относительно уровня использования и владения украинского языка и языков национальных меньшинств в образовательном процессе.

Об этом дипломат сказал в эфире "Украинского радио".

"Важно найти правильный баланс между очевидным требованием владения украинским языком всеми гражданами Украины и обеспечением прав национальных меньшинств", - отметил Мингарелли. "Мы слышали заявления министра образования и науки Украины, есть рекомендации Венецианской комиссии, и мы ожидаем, что украинские власти найдут этот баланс, и большинство рекомендаций Венецианской комиссии примут во внимание", - добавил дипломат.

Напомним, 11 декабря Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) официально опубликовала решение относительно языковых положений (ст. 7) закона Украины "Об образовании".

Документ констатирует дискриминационный характер закона об образовании для языков нацменьшинств (в том числе и русского). И содержит ряд рекомендаций для исправления этой ситуации.

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