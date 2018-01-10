Сотрудники правоохранительных органов в среду задержали начальника коммунального учреждения "Запорожское областное патологоанатомическое бюро" Запорожского областного совета по подозрению в получении 16 тыс. гривен неправомерной выгоды.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры области.

По данным ведомства, чиновник требовал и получил от физического лица-предпринимателя 10% от стоимости выполненных по договору работ за беспрепятственное подписание актов и перечисление денег.

"10 января правоохранителями задокументирован факт получения указанным должностным лицом неправомерной выгоды на общую сумму 16 000 гривен", - говорится в сообщении.

Ведется расследование по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере или совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно, или соединенное с вымогательством неправомерной выгоды) Уголовного кодекса.

По данным официального сайта Запорожского облсовета, коммунальным учреждением "Запорожское областное патологоанатомическое бюро" руководит Андрей Буркалёв, с которым заключен контракт с 18 октября 2017 года по 2022 год.

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