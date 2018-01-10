С 1 января 2018 в Украине сортировка мусора стала обязательной для всех. За несортированные отходы людей могут штрафовать на сумму до 1700 грн.

Об административной ответственности за нарушение закона "Об отходах" сообщается на сайте Госэкоинспекции Львовской области.

В случае выброса несортированного мусора, в соответствии со ст. 82 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), для граждан предусмотрен штраф в размере от 340 до 1360 грн, а для должностных лиц - от 850 до 1700 грн.

Мусор теперь необходимо отсортировать по видам материалов (пластик, бумага, стекло, органика и т.п.). Потом отходы разделят на безопасные (которые попадут на полигоны), опасные для захоронения или пригодные для повторного использования.

Так, крупногабаритные, ремонтные и опасные отходы в составе бытовых должны собираться отдельно от других видов.

"Страна" разбиралась как предстоит сортировать мусор с 1 января 2018 года. А в Днепре начали устанавливать специальные антитеррористические урны.

Напомним 12 главных новаций 2018 года для украинцев.