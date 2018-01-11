Народный депутат и жена генпрокурора Ирина Луценко прокомментировала свои дорогостоящие наряды и аксессуары, которые часто фиксируют журналисты.

"Страна" неоднократно писала про элитные одежды "женщины третьего тысячелетия". Например, она пришла в Раду с сумкой Yves Saint Laurent за 74 тыс. грн.

Но в интервью "Цензор.НЕТ" Луценко заявила, что не покупает одежду элитных брендов. Заодно и задела тему своего резкого похудения, за которым соцсети заподозрили пластику.

"Я не была ни в "Шанели", ни в "Диоре". Что касается платья, то я очень много шью. Выдаю точку: на улице Боженко есть очень большой склад тканей. В Украине вообще можно купить любую ткань любой марки. Обычная, расшитая бисером ткань; платье было пошито за три дня. Шила его, чтобы иметь возможность куда-то выйти. Понимаете, я заметно похудела за последнее время, поэтому пришлось пошить платье", - заявила Луценко.

Также она добавила, что серьги, которыми она дополнила свой образ на вручении премии "Женщины третьего тысячелетия" - это "обычная бижутерия, хорошая реплика, не более того".

Напомним, что тогда "Страна" рассмотрела в ушах жены генпрокурора и представительницы его кума, президента Петра Порошенко сережки из коллекции Alhambra за $6100 или 161 467 грн по курсу НБУ на 21.11.2017.

"Просто я умею одеваться. Но это не означает, что это обязательно должны быть дорогие марки", - заявила Луцнеко.

Ранее Ирина Луценко рассказала, как любимые мужчины устроили ей праздник в спальне.

Также мы публиковали фото усадьбы Луценко под Киевом, записанной на тестя. "Хоромы, охрана и пшонка стайл".