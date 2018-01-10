В "Укртрансгазе" сообщили, что наименее качественный газ получают жители прифронтовой Донецкой области. Компания, которая подчиняется "Нафтогазу", опубликовала данные о калорийности газа в разных регионах Украины.

Согласно выданным паспортам качества, наименее "горючий" газ получают жители Донецкой области. При сгорании этот газ выделяет 8054 ккал на кубометр.

А наиболее качественный газ поставляют в Харьковскую область, его сгорание - 8309 ккал/кубометр.

Другие области получают газ среднего качества.

Фото: utg.ua

UBR посчитал, что таким образом, разница в пределах Украины немного превышает 3%. То есть, при прочих равных условиях житель Харькова тратит на обогрев трехкомнатной квартиры на 60 гривен меньше, чем житель Краматорска и Мариуполя.

Также отмечено, что качество газа хуже в западных и южных областях Украины, где зимы, как правило, мягче.

Напомним, что ранее Гройсман предупредил о подорожании газа для населения.

Также мы писали, что в 2017 году Украина нарастила добычу собственного газа и увеличила транзит чужого.