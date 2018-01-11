Европейский Союз проводит оценку возможности предоставления Украине новой макрофинансовой помощи.

Об этом в эфире "Украинского радио" сказал глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли.

"В ноябре во время Саммита Восточного партнерства Президент Порошенко лично обратился к Президенту Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру с вопросом, возможно ли предоставление Евросоюзом новой макрофинансовой помощи Украине. И господин Юнкер сказал своим службам, чтобы те провели оценку объема помощи, которая необходима Украине с тем, чтобы оценить возможность предоставления такой новой макрофинансовой помощи", - сообщил он.

По его словам, Еврокомиссия "сейчас не может" выделить транш макрофинансовой помощи ЕС в 600 миллионов евро из-за невыполнения Украиной 4 из 21 условия предоставления такой помощи.

Как сообщала "Страна", ранее Минфин рассчитывает получить более двух траншей МВФ в 2018 году.

Ранее в МВФ назвали пять условий получения Украиной следующего транша.

Мы писали, что в ЕС назвали условие выделения Украине очередного транша.