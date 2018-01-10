Министр инфраструктуры Владимир Омелян, который был в открытом конфликте с бывшим главой "Укрзализныци" Войцехом Балчуном, теперь открыто критикует уже новое руководство предприятия.

Он не верит, что "Укрзализныця" когда-либо сможет самостоятельно строить хорошие локомотивы и вагоны, а заявления руководства об этом считает "от лукавого". Об этом он рассказал на "5 канале".

"Укрзализныця" никогда не сможет самостоятельно строить качественно локомотивы, никогда не построит качественные вагоны. Когда они рассказывают про свои пассажирские поезда, это, извините, технологии прошлого века. Вагоны – конструкции 50-х годов прошлого века, локомотивы – 60-70 годов", - заявил министр.

Из-за этого, по словам министра, останавливаются перевозки и падает скорость. Поэтому он советует УЗ концентрироваться только на перевозках и всесторонне развивать их.

"Это абсурд, когда в 21 веке скорость грузовых перевозок – максимум 40 км/ч, а пассажирских – до сотни в лучшем случае. "Укрзализныця" должна зарабатывать только на перевозках, все остальное - от лукавого", - резюмировал В.Омелян.

Напомним, что "Укрзализныця" запускает одиннадцать новых поездов.

Также ранее стало известно, что "Укрзализныця" планирует потратить миллиард на покупку дизельных поездов всего за год.