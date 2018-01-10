Американский оператор связи AT&T отказался от продаж смартфонов Huawei Mate 10 китайского производства. Такое решение вызвано опасениями о возможном шпионаже за пользователями через их гаджеты.

Об этом сообщает издание "Твій портал".

Ожидалось, что подписание соглашения о сотрудничестве между Huawei и AT&T состоится на этой неделе в рамках выставки потребительской электроники CES в Лас-Вегасе, однако американский оператор изменил свое решение.

Незадолго до этого инициативная группа законодателей написала письмо в Федеральную комиссию по связи США. В нем она выразила свои опасения относительно сотрудничества между Huawei и неназванной телеком-компанией.

По имеющимся у авторов письма данным, Huawei может встраивать в свои телефоны "шпионские штучки". О том, какие именно "штучки" могут быть встроены в смартфоны - журналистам американские власти не сообщили. В китайской компании эту информацию отрицают.

Смартфоны Huawei работают на операционной системе Android с фирменной оболочкой EMUI.

Huawei является третьим по величине производителем смартфонов после Apple и Samsung. Устройства компании продаются в США, однако без участия крупных операторов, а флагманский смартфон Huawei Mate 10 Pro был признан лучшим современным смартфоном на Android.

Как сообщала "Страна", во Франции начали расследование в отношении Apple. Специалисты подразделения Главного управления по вопросам конкуренции, потребления и борьбе с мошенничеством министерства экономики Франции возбудили дело по факту планированного устаревания продукции компании.

Напомним, что в миллионах процессорах Intel обнаружили опасную уязвимость, которая может быть лазейкой к персональным данным.