Министерство юстиции США требует от партнера российской радиокомпании "Sputnik" - агентства RIA Global LLC - стать на учет как иностранный агент (FARA). Об этом сообщает Sputnik.

"На основании информации, известной нашему офису, включая сообщения прессы, а также другую общедоступную и непубличную информацию, которую мы собрали во время нашего расследования, нами установлено, что компания RIA Global должна зарегистрироваться согласно закону о регистрации иностранных агентов от 1938 года. Эта необходимость регистрации для RIA Global возникла вследствие ее политической деятельности в Соединенных Штатах", - приводится цитата из письма Минюста, который получила компания RIA Global LLC.

При этом говорится, что процедура регистрации в качестве иностранного агента должна завершиться в течение 30 дней, начиная с 5 января.

Также отмечается, что американская сторона не влияет на формирование контента российского информационного агентства, но каждый его материал должен сопровождаться соответствующими реквизитами с раскрытием информации.

Напомним, что после лишения аккредитации RT America при Конгрессе США, Россия пообещала принять меры.

После этого Минюст России признал 9 СМИ иностранными агентами. CNN в списке нет.