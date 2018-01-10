Журналисты узнали первые подробности о планируемом на весну 2018 года выходе нового блокчейна Telegram Open Network (TON).

Он заявляется как "блокчейн третьего поколения" после Bitcoin’a и Ethereum. Новые возможности электронной валюты от создателя "Вконтакте" и "Телеграма" анонсировало издание telegra.ph.

Основной виртуальной экономики Telegram Open Network (TON) станут монеты Gram. Они могут использоваться как внутри системы, так и вовне.

В новом блокчейне планируется создать полноценную систему микроплатежей, доступную как пользователям самого Telegram, так и сторонним сервисам. Средства будут обращаться через кошельки TON.

Предполагается, что сетевая архитектура TON Blockchain позволит проводить миллионы транзакций в секунду. Для сравнения, у Bitcoin и Ethereum это 7 и 15 транзакций в секунду.

Также на основе Telegram предусматривается создание системы идентификации для пользователей, некий виртуальный паспорт (secure universal ID).

К 2021 году все основные сервисы TON будут созданы и полноценно функционировать. В этот момент проект сменит название с Telegram Open Network на The Open Network и управление "новым TON" перейдет в руки TON Foundation.

Пользователи смогут легально заниматься обменом криптовалют.

Telegram легализует продажу рекламы внутри каналов, тем самым создав биржу рекламы.

Появится полноценная система монетизации каналов и ботов, возможны платные подписки или платные функции в ботах.

Telegram создаст каталог своих приложений – аналог AppStore или Google Play. Появится система рекомендаций на базе интересов пользователя.

Одним из сервисов TON будет TON Proxy, позволяющий пользователям обходить те или иные блокировки ресурсов, обеспечивая доступ к любым веб-сайтам и сервисам.

Как сообщала "Страна", Google запустила сервис платежей Google Pay, доступный во всех продуктах компании. Приложения Airbnb, Dice, Fandango, HungryHouse и Instacart уже поддерживают Google Pay. В ближайшее время корпорация намерена расширить список партнеров.

Напомним, что Telegram показал новые функции подсветки и переключения между аккаунтами.