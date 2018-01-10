Американская компания SpaceX решила сотрудничать с украинским заводом "Антонов". Договор касается перевозки крупногабаритного груза в США.

Об этом говорится в меморандуме между компаниями.

Илону Маску и его SpaceX нужно перевезти из Калифорнии на мыс Канаверал груз весом 28 тонн, и уже известно, что речь идет про обтекатель ракеты Falcon 9.

Это довольно много, такой груз с Западного побережья США на Восточное способен перевести только украинский самолет Ан-124-100 "Руслан".

Как сообщала "Страна", мать Илона Маска рассказала в Киеве, как воспитывала основателя SpaceX.

По словам Мэй Маск, у нее трое детей, и они всегда много работали и делали хорошие вещи. "Я учила их, чтобы все, что они делали, приносило пользу не только для них, но и для окружения. Я горжусь ими", - рассказать мать Илона Маска.

Мы писали, как SpaceX мотивируют сотрудников, все дело в мороженом и массажистах.

Ранее в SpaceX показали все успешные приземления ракеты Falcon 9 на видео.