Израильская виолончелистка Мирна Герцог обвинила авиакомпанию Alitalia в уничтожении ее уникальной виолы XVII века. Об этом она написала в Facebook, опубликовав фото изуродованного музыкального инструмента.

Мирна летела из Рио в Тель-Авив с пересадкой в Риме. Авиакомпания заставила ее сдать кофр с инструментом в багаж, гарантировав сохранность. Однако обратно она получила вот это:

Реставрация виолы может занять не меньше года.

Она утверждает, что сотрудники авиакомпании "варварски изуродовали" инструмент и теперь он выглядит, "будто про нему проехал автомобиль".

На фотографии видно, что старинный инструмент находился в чехле с наклейкой "обращаться осторожно".

Представители Alitalia обещали, что "лишь внесут и вынесут виолу из самолета". Теперь они заявляют в ответ, что не нарушили никаких правил и не несут ответственности за причинение ущерба старинному музыкальному инструменту.

Издание Times of Israel отмечает, что по правилам авиаперевозок хрупким и ценным предметам полагается выделять дополнительное место, однако, согласно данным предварительного расследования, музыканту не было сообщено о таком варианте – ни во время бронирования билета, ни при отлете из Рио-де-Жанейро.

Представители Alitalia, как пишет издание, утверждают, что предложили скрипачке такую возможность, а она ее якобы отвергла. Компания, однако, обещает провести расследование и в случае обнаружения вины компенсировать ущерб.

Мирна Герцог, руководитель музыкального коллектива Phoenix, репатриировалась в Израиль в 1992 году из Бразилии, где она являлась "самой знаменитой альтисткой страны", объездившей с гастролями весь мир.

Все фото: facebook.com/myrna.herzog

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