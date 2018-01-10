В Польше в ходе повторного расследования Смоленской катастрофы установили, что левое крыло самолета Ту-154М с президентом Лехом Качиньским на борту было уничтожено в результате внутреннего взрыва. Об этом передает RMF 24.

Подкомиссия по этой трагедии опубликовала ключевые выводы технического отчета.

Международный эксперт подкомиссии Минобороны по делам повторного расследования авиакатастрофы Фрэнк Тейлор заявил, что было несколько источников взрыва - в крыле, в слоте и в центроплане самолета. Это подтвердил анализ механизма удара двери о землю, а вот русская береза ​​на самом деле якобы не оказала влияния на первичное разрушение крыла.

"Эти выводы приняли члены подкомиссии, и они являются одним из ключевых утверждений технического рапорта", - говорится в заявлении польского Минобороны.

Ранее Польша обвинила российских диспетчеров в крушении самолета под Смоленском.

А Путин ответил на вопрос о российском следе в катастрофе польского самолета под Смоленском: "Ищите у себя".