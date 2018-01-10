В среду, 10 января состоялись очередные матчи регулярного чемпионата Украины по хоккею. В первом из них - в Броварах "Кременчук", в рамках 28-го тура УХЛ, принимал чемпиона первенства - "Донбасс".

Хоккейный матч начался с активных атак "Кременчука", и уже на второй минуте Дмитрий Чернышенко открыл счет в матче. Через 30 секунд шайбу в ворота Богдана Дьяченко отправил Антон Бойков, увеличив таким образом счет до 2-0, передает пресс-служба УХЛ.

После такого начала матча ворота Никиты Петленко недолго оставались сухими – уже на шестой минуте форвард "Донбасса" Сергей Кузьмик точным ударом открыл счёт шайбам своей команды в матче. В середине первого периода Ярославу Свищеву, в результате быстрой атаки, удалось сравнять счет.

Очень неудачно для хозяев завершилось первое в поединке меньшинство, когда защитник дончан Филипп Матвиенко под конец первой двадцатиминутки воспользовался численным преимуществом и вывел свою команду вперёд.

Первая половина второй двадцатиминутки прошла без заброшенных шайб, но на экваторе поединка, с передачи Ильи Коренчука, Сергей Кузьмик удвоил преимущество "Донбасса".

Заключительный период "горожане" начали с активных атак, однако Богдан Дьяченко неоднократно спасал свою команду. Снижением скоростей в поединке сумел воспользоваться один из лучших форвардов "Донбасса" Илья Коренчук, сделав разрыв в счёте недосягаемым для подопечных Александра Савицкого.

Много ненужных удалений в конце третьей двадцатиминутки так и не позволили "Кременчуку" реанимироваться и начать полноценную атаку.

Свой cледующий матч дончане сыграют 12 января в Дружковке против "Волков", а вот "Кременчуку" днем позже предстоит битва против "Белого Барса" в Броварах.

"Кременчук"-"Донбасс" 2:5 (2:3, 0:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 Чернышенко (Алексанян-Петрович, Красильников), 01:52. 2:0 Бойков (Карпенко, Рубан), 02:23. 2:1 Кузьмик (Лялька, Коренчук), 06:19. 2:2 Свищев (Мазур, Ворона), 08:16. 2:3 Матвиенко (Кузьмик, Денискин - больш.), 18:25. 2:4 Кузьмик (Коренчук), 30:15. 2:5 Коренчук (Кузьмик, Влад), 46:17.

Составы:

"Кременчук": Петленко (Власенко – с 08:16); Рубан - Карпенко (К) - Бойков (А), Роганов - Козачук; Чернышенко (А) - Красильников - Алексанян, Грицких - Боевых; Ефимочкин - Шах - Шиманский, Горлушко - Савицкий; Крюченкин - Полищук, Наливайко.

"Донбасс": Дьяченко; Коренчук (А) - Кузьмик - Денискин, Александров - Матвиенко; Лялька (А) - Захаров (К) - Костиков, Ордынский - Игнатенко; Мостовой - Коваленко - Новиков, Григорьев - Фирсов; Свищев - Мазур - Ворона, Шпак - Влад.

"МХК Динамо" - "Волки"

В Харькове же состоялся перенесенный матч 25-го тура УХЛ. Хоккеисты МХК "Динамо" принимали "Волков" из Броваров.

Вся игра проходила при явном преимуществе хоккеистов хозяев льда, однако шайба упрямо не шла в сетку ворот "Волков" – буквально намертво стоял Никита Гордюшин.

Выйти вперёд харьковчане смогли в середине первого периода – отличился Владимир Чердак, для которого эта шайба стала 25-й в сезоне.

Капитан харьковской команды удвоил преимущество своей команды на старте третьего периода. На 48-й минуте матча Михаил Шахов смог сократить разрыв в счёте до одной шайбы, но больше командам отправить игровой снаряд в сетку ворот не удалось.

Напомним, что следующий матч МХК "Динамо" сыграет с "Волками" уже завтра, 11 января. Начало поединка в 17:50.

МХК "Динамо" - "Волки" 2:1 (1:0; 0:0; 1:1)

Шайбы: 1:0 Чердак, 09:43. 2:0 Чердак (Олейник), 44:09. 2:1 Шахов (Овчинников), 47:34.

Составы:

МХК "Динамо": Гурко (Гаврилов); Лисин - Поддубный, Гребёнкин - Бабчук, Ступницкий - Хохлов, Шматько - Швоев; Чердак - Халин - Олейник, Худяков - Максименко - Колядинский, Куликов - Праведный - Григорьев, Семененко.

"Волки": Гордюшин (Кожевников); Бугаев - Забулонов, Татарин - Привалихин, Сорока - Луценко; Овчинников - Шахов - Шапиро, Черниченко - Носко - Черемнов, Мкртчян - Паламаренко - Пилявец.

"Галицкие львы" - "Белый Барс"

Заключительным матче дня стал поединок в Новояворовске, где местные "Галицкие львы", в рамках 28-го тура, принимали "Белый Барс".

Уже с первых минут гости взяли инициативу на льду в свои руки. На 13-й минуте хоккеисты "Белого Барса" открыли счёт благодаря точному броску Владислава Куцевича в меньшинстве.

Однако спустя полторы минуты хозяева смогли отыграться, и тоже в меньшинстве – шайбу забросил Илья Генералов. Но еще в первом периоде хоккеисты "Белого Барса" смогли выйти вперед, отличились Никита Лесников и Руслан Ромащенко.

Благодаря второй заброшенной шайбе Ромащенко и точному броску Дмитрия Даниленко, победитель в матче стал известен практически наверняка ещё по итогам второго периода.

Уже на старте третьего периода Михаил-Максим Ядловский реализовал большинство, и задал тон двадцатиминутки. Сначала Александр Воронин реализовал двойное большинство "барсов", а следом Руслан Ромащенко оформил хет-трик.

Финальный счет установил форвард "Белого Барса" Артём Козиенко, забросивший вторую шайбу своей команды в меньшинстве в матче.

Ранее "Донбасс" оформил волевую победу над "Кременчуком", а МХК "Динамо" переиграло "Волков" в одну шайбу в ранее перенесенном матче 25-го тура.

Свой следующий матч "Белый Барс" сыграет против "Кременчука" 13 января, а "Галицким Львам" днём позднее предстоит выезд в Харьков в гости к МХК "Динамо".

"Галицкие Львы" - "Белый Барс" 1:9 (1:3; 0:2; 0:4)

Шайбы: 0:1 Куцевич (Даниленко - меньш.), 12:02. 1:1 Генералов (Дворник - меньш.), 13:51. 1:2 Лесников (Куцевич, Разумов - больш.), 14:14. 1:3 Ромащенко (Панов, Тимченко), 15:58. 1:4 Ромащенко (Тимченко, Панов), 24:01. 1:5 Даниленко (Куцевич, Разумов), 39:24. 1:6 Ядловский (Лесников, Воронин - больш.), 41:48. 1:7 Воронин (Лесников, Даниленко - двойн. больш.), 44:28. 1:8 Ромащенко (Тимченко, Панов), 55:20. 1:9 Козиенко (Табашник, Ядловский - меньш.), 58:11.

Составы:

"Галицкие Львы": Вязовов; Ратушный - Толстушко, ; Кизло - Генералов - Дворник, Сысак - Сирченко, Середа - Порупа, Сивульский - Тонковид; Кизло - Дворник - Генералов, Абаджян - Муртищев - Арабов, Брага - Алексейчук - Попережай, Арустамов.

"Белый Барс": Люльчук; Табашник - Герцик, Воронин - Ядловский, Гриценко - Васильев, Савченко; Панов - Ромащенко - Тимченко, Куцевич - Лесников - Разумов, Печерских - Дурдыев - Лесников, Козиенко - Сеник - Гуменюк.

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