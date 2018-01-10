В Херсонской области корью заболели двое взрослых, у шестерых подозрение на болезнь.

Об этом заявило в среду госучреждение "Херсонский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины".

"В конце декабря 2017 года - начале января 2018 года в Херсонской области усложнилась эпидемическая ситуация с заболеваемостью корью. Субнациональной лабораторией Украины по диагностике кори и краснухи подтверждены 2 случая (заболевания корью - Прим.ред.) у взрослых жителей г. Херсон (41 и 37 лет), в которых данные о прививке против кори отсутствуют. Также подозрение на корь есть еще у 6 больных, 2 из которых не привиты", - говорится в сообщении центра.

По его информации, на данное время заведения здравоохранения области обеспечены вакциной против кори, краснухи и эпидпаротита "Приорикс" бельгийского производства в достаточном количестве. Специального лечения от кори нет, единственная защита - вакцинация.

Как сообщала "Страна", в Киеве после нового года 54 человека заболели корью.

Мы писали, что на Закарпатье корью за месяц заболели около 200 человек.

В Украине пять человек уже умерли. Заболеваемость корью в Украине выросла в 43 раза