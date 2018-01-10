Сиделки престарелого создателя Халка, Человека-паука и Железного человека обвинили 95-летнего - Стэна Ли в домогательствах.

Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Сиделки с медицинским образованием заботились о престарелом создателе Marvel в голливудском особняке.

Они заявили, что престарелый Стэн Ли якобы просил их об оральном сексе в душе, расхаживал перед ними голым, хотел "получить удовлетворение" в спальне, а также щупал девушек. После этого компания по уходу за пожилыми людьми перестала работать с автором фантастических персонажей.

Адвокат Стэна Ли сказал, что его клиент категорически отрицает "ложные и презренные" обвинения и намерен полностью очистить свое доброе имя.

Как сообщала "Страна", актрисы Голливуда основали движение в защиту женщин от домогательств. Прежде всего движение будет оказывать юридическую поддержку пострадавшим женщинам, чьи профессии не входят в число престижных. Речь идет об уборщицах, работницах ферм, фабрик, ресторанов и отелей.

Отметим, что Катрин Денев и сто известных француженок выступили в защиту права мужчин приставать к женщинам.