В США в штате Луизиана учительница была против своей воли уведена с заседания школьного совета, а после закована в наручники. Об этом сообщает Fox News.

Дэша Харгрэйв, по данным издания, обратилась к членам совета не в уставленном порядке, задавала вопросы в утвердительной форме и с большим возмущением.

Полицейский, который дежурил в зале, сначала сделал ей замечание, а после попросил ее выйти в коридор. Там он повалил женщину на пол и силой надел на нее наручники.

Видeо: Youtibe. com/ AP

Действовал ли офицер по своему усмотрению или получил распоряжение от начальства, не уточняется. Как отмечает издание, члены совета не собираются предъявлять Харгрэйв какие-либо обвинения.

Тем не менее, учительницу поместили в тюрьму под арест за сопротивление представителю власти. Юристы проводят проверку.

Как сообщала "Страна", в 2017 году полицейские США застрелили на 21 человека больше, чем годом ранее.

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