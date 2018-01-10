В нынешнем сезоне Барселона побила трансферный рекорд футбольного чемпионата Испании, установленный мадридским Реалом в 2009 году. Каталонцы уже потратили на новых игроков 312,5 млн евро, передает Football.ua.

В Барселону переехали Усман Дембеле, Паулиньо, Нельсон Семеду и Филиппе Коутиньо.

Предыдущий трансферный рекорд, который называли вечным, был установлен благодаря возвращению в Реал его президента Флорентино Переса. Именно он затеял громкую трансферную кампанию, которая и по сей день является рекордной для "бланкос". Тогда в Реал перешли Криштиану Роналду, Кака, Карим Бензема, Хаби Алонсо и Альваро Арбелоа.

Общая стоимость трансферов составила 257,4 млн, а "Реал" стали называть "галактикос" из-за астрономической общей стоимости игроков клуба.

Теперь же новый рекорд чемпионата Испании принадлежит каталонцам.

Фото: football.ua

Как сообщала "Страна", нападающий "Реала" Криштиану Роналду может перебраться в "ПСЖ" вслед за Неймаром из "Барсы".

Напомним, что покупка бразильского полузащитника Коутиньо стала самой дорогой в истории "Барселоны".