Арбитражный суд Москвы снова отклонил иск российской "дочки" немецкого концерна Siemens к двум структурам "Ростеха" по делу о "крымских турбинах". Об этом передает РИА Новости.

Siemens хотела истребовать у ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ООО ТПЭ) и ОАО "ВО "Технопромэкспорт" (ОАО ТПЭ) турбины, поставленные для строящихся в аннексированном Крыму электростанций.

Немцы просили признать незаконным их договор поставки турбин с ОАО ТПЭ от 10 марта 2015 года, а также истребовать четыре газотурбинные установки из чужого незаконного владения ООО ТПЭ.

Однако судья им отказала. Пока в компании не решили, будут ли подавать апелляцию.

В параллельном деле арбитраж Москвы сегодня отклонил встречные иски самого концерна Siemens и структур госкорпорации "Ростех" по поставкам тех же турбин.

Siemens в иске к ОАО ТПЭ и ООО ТПЭ требовал признать незаконной сделку по поставке турбин в Крым. Сделка состояла из двух частей: договора между СТГТ и ОАО ТПЭ от 10 марта 2015 года и договора между ОАО ТПЭ и ООО ТПЭ от 16 октября 2015 года. Истец также требовал обязать ООО ТПЭ вернуть четыре турбины производителю в качестве применения последствий недействительности сделки. СТГТ в том деле выступает соистцом.

Во встречном иске ООО ТПЭ и ОАО ТПЭ требовали признать недействительными три пункта контракта между СТГТ и ОАО ТПЭ. Оспариваемые пункты, как пояснял представитель Siemens, предусматривают право СТГТ отказаться от исполнения контракта, если это грозит нарушением санкций ЕС на поставку энергооборудования для Крыма, а также содержат обязательство покупателя не размещать турбины в Крыму и устанавливают конечным местом поставки Таманский полуостров.

Напомним, Siemens уже заключила с Россией новый контракт после скандала с турбинами в Крыму.

Ранее сообщалось, что Siemens готова вернуть России $150 миллионов за турбины, которые оказались в Крыму.