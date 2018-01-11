Беглый украинских олигарх Сергей Курченко усилил личную охрану после конфликта с чеченским бизнесменом в одном из ресторанов. Об этом говорится в сюжете телеканала Al Jazeera со ссылкой на источники в окружении Курченко.

Вероятно, речь идет о перестрелке в ресторане Crystal Ballroom в московской башне "Око" в ноябре 2017 года. Тогда СМИ писали, что участники инцидента скрылись на автомобилях Maybach, Toyota Land Cruiser и Lexus: именно эти машины составляли кортеж Курченко, а в той самой башне "Око" находится его офис.

По данным Al Jazeera, после этих событий кортеж Курченко состоит уже из пяти машин с 18 охранниками. При этом один из автомобилей оборудован глушителем связи с радиусом 200 метров. Также в кортеже якобы есть скорая помощь с медиком.

По словам бывших водителей Курченко, он передвигается между своим офисом на 46-м этаже небоскреба и элитным закрытым жилым комплексом, где живет под вооруженной охраной.

Охраняют бизнесмена якобы бывшие бойцы группы "Альфа" Федеральной службы безопасности России.

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