Американская компания JetPack Aviation представила новую модель реактивного ранца под названием JB11. В отличие от предыдущей версии, новый ранец может разгоняться до 320 километров в час.

Компания продемонстрировала прототип ранца на выставке CES 2018, сообщает BBC.

Реактивные ранцы разрабатываются энтузиастами и создаются в единичных экземплярах. Но в последние годы их серийное производство анонсировали сразу несколько компаний, в частности, JetPack Aviation, которая создала уже несколько моделей. В 2015 году она показала ранец JB-9, который за счет двух турбореактивных двигателей может разгоняться до 160 километров в час, а также модель JB-10, которая имеет такую же максимальную скорость, но может находиться в воздухе дольше предыдущей модификации — более 10 минут.

На выставке CES 2018 компания показала новую модель JB-11, которая заметно отличается от предыдущих по конструкции и характеристикам. В новой версии установлено не два, а шесть турбореактивных двигателей. За счет этого значительно увеличилась максимальная скорость реактивного ранца. Создатели заявляют, что JB-11 может разгоняться до 320 километров в час.

Максимальная высота полета составляет около 4,5 километров, а продолжительность полета на одной заправке топлива составляет 12 минут, за которые пилот может пролететь более 30 километров.

Видео: Youtube.com/JetPack Aviation

Помимо JetPack Aviation похожий аппарат выпускает новозеландская компания Martin Aircraft. Правда, несмотря на то, что в нем пилот также находится в вертикальном положении, формально он не является реактивным ранцем, потому что в качестве движителя используются винты, а не реактивные или турбореактивные двигатели. О закупке таких аппаратов уже объявила служба гражданской обороны Дубая, которая будет использовать их при пожарах в высотных зданиях, доступ в которые может быть затруднен.

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