Английский физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг действительно считает, что на Земле из-за смены климата и глобального потепления станет невыносимо жить, что грозит существованию человечества, как такового.

Об этом сообщает Daily Mail.

Ученый считает, что наша планета может довольно быстро повторить судьбу Венеры и превратиться в настоящий ад из-за жары. При этом средняя температура на Земле достигнет отметки в 460° С, если человечество не сократит выбросы, вызывающие парниковый эффект.

Возраст Земли составляет 4,5 миллиарда лет, но уже через 200-500 лет человечеству придется искать новый "дом", прогнозирует Хокинг.

"Когда вы в следующий раз встретитесь с человеком, отрицающим изменение климата, отправьте его на Венеру. Я оплачу проезд", - заявил физик.

Стивен Хокинг - профессор математики в Кембриджском университете и автор книги "Краткая история времени", которая стала международным бестселлером

Ранее физик-теоретик Стивен Хокинг предупредил, что человечество погибнет на Земле к 2600 году.

По мнению ученого, население Земли будет продолжать расти, потребление энергии - все больше увеличиваться и в результате планета вместе с окружающими ее материями превратится в "пылающий огненный шар".