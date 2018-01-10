Осужденного за взятку экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева отправили в СИЗО "Кремлевский централ".

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на свой источник.

"Улюкаев содержится в трехместной камере, где кроме него находятся еще двое граждан. Экс-министр чувствует себя хорошо, жалоб от него нет, — рассказал он.

О том, кто находится в камере с Улюкаевым, не сообщается. В "Кремлевском централе" министр будет находиться, пока приговор не вступит в законную силу и его не направят к месту исполнения наказания.

Ранее "Страна" сообщала, что российский экс-министр Улюкаев, осужденный на 8 лет рассказал о первой ночи в элитном СИЗО.

Также Улюкаева приговорили к 8 годам колонии строгого режима.

Улюкаев был признан виновным 15 декабря. Следствию удалось доказать, что он взял $2 млн от главы "Роснефти" Игоря Сечина за положительное решение министерства по сделке по поводу "Башнефти". Экс-министр приговорён к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей.